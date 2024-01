Marino su Lazio Napoli | “Mazzarri proverà lo stesso modulo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Raimondo, ex di, è intervenuto nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio CRC. Di seguito i suoi passaggi.su– Inter “Ho visto la partita contro l’Inter che è una grossa squadra, ma la squadra disi è comportata molto bene.non ha mai fatto un 4-3-3 come faceva Spalletti.”suldi? Secondo melo. Lafa fatica in difesa per la mentalità di Sarri per quanto riguarda il possesso palla. Le statistiche ti dicono quanti tiri fai, non quanto possesso palla fai. Ad Ancelotti non interessa il ...