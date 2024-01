Margot Robbie è entrata nel club degli snobbati dall' Oscar M al' attrice è in ottima compagnia | ecco quelli che sono stati ignorati

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Gli, per definizione, il meglio dell’arte cinematografica.(dovrebbero essere) i premi dati ai migliori. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Perché sfogliando la storia dell’Academy Awards, la lista di film, registi, attrici e attori cheè davvero lunga. Nessuno viene risparmiato. Nemmeno una hit musicale come We Don’t Talk About Bruno, colonnara di Encanto, che non è stata nemmeno nominata.e Greta Gerwig nelE quest’anno il copione...

«I'm just Ken!», cantava un plasticoso Ryan Gosling nel film di Barbie , in un ritornello diventato virale. E nella strofa successiva: «Doesn't seem ...

«Non c'è Ken senza Barbie e non c'è film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film che ha fatto la storia», ha protestato Ryan Gosling: «Dire che ...di Yorgos Lanthimos si è fermato a undici, Killers of the Flower Moon a dieci (tra cui la decima da regista per Martin Scorsese che ha superato così Steven Spielberg), Barbie a otto (con due escluse ...“Il particolare che più si nota nella lista dei candidati è la mancata affermazione di Barbie, che non ha ottenuto la nomination né come miglior regista, per la bravissima Greta Gerwing, né per la ...