Mare fuori 4 | video intervista a Pia Lanciotti Donna Wanda e Desirée Popper Consuelo | «Stagione da montagne russe!»

Il Lecce, infatti, nel periodo di partite che stiamo prendendo in esame, ha sfidato Inter, Atalanta e Lazio fuori e Juventus e Cagliari in casa, riuscendo a racimolare un solo punto contro gli isolani ...Entra nel nostro gruppo WhatsApp per esser sempre aggiornato su serie tv e cinema “No, il primo l’ho fatto per Mare Fuori. Quello per La Storia è stato il secondo: ho avuto una risposta positiva dopo ...Al Festival di Sanremo 2024, tra i 30 cantanti in gara, c’è anche una giovanissima esordiente: Clara. Dopo il successo di Mare Fuori con il brano Origami all’alba e la vittoria a Sanremo Giovani con ...