Marco Cannone | “Italia da 4 medaglie a Parigi 2024 Mi piacciono Giaimi e Fiorin | a Predomo serve tempo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Abbiamo raggiunto telefonicamente una delle voci tecniche di Eurosport,, per parlare del settore pista e dei recenti Europei in una stagione importantissima come quella di quest’anno con i Giochi Olimpici di, dove l’avrà grandi ambizioni visti i successi ottenuti già a Tokyo: “Purtroppo o per fortuna l’anno olimpico implica a degli sconvolgimenti a livello di calendario, gli Europei quest’anno si sono corsi molto presto e non è facile cominciare una stagione olimpica a otto mesi dall’appuntamento più importante del quadriennio. Bisogna fare delle scelte e questo implica l’essere competitivi, ma senza essere al 100% della condizione. La nostra Nazionale ha corso molto bene, soprattutto nei due quartetti, eccellente prestazione anche in ambito veloce con Stefano Moro e ...