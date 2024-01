Mancano solo 90 secondi alla fine del mondo | l’Orologio dell’apocalisse segna il massimo rischio | “È urgente che i governi agiscano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)90dell’umanità. L’avrà mica detto un gruppo di complottisti? Macchè, si tratta del solito aggiornamento da menagrami del Consiglio per la Scienza e la Sicurezza (SASB) del Bulletin of the Atomic Scientists, il consiglio di esperti che gestisce il temibilissimo Orologio– Doomsday Clock. Il gruppo che di scientifico non ha proprio molto non ha oltretutto spostato le lancette, metaforiche sia mai, delledel, rispetto all’anno scorso. Quindi la notizia sarebbe oltretutto che rispetto al 2023 la distruzione di tutti noi è come un po’ rallentata. 90all’ora X agennaio 2023, 90all’ora X agennaio 2024. Le ...