Mancano 20mila medici negli ospedali | vuoto 20% posti specializzazioni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Il segretario nazionale dell'Anaao Assomed: "Manca la sicurezza, i giovani preferiscono fare altro. Autonomia? Così distruggiamo Ssn" Oggidel Servizio sanitario nazionale ", soprattutto in alcune specialità come lana d'urgenza, l'anestesia e la chirurgia. Ma quello che preoccupa è che i giovanirinunciano alla specializzazione: il 20% dei

(Adnkronos) – Oggi negli ospedali del Servizio sanitario nazionale " Mancano 20mila medici , soprattutto in alcune specialità come la medici na ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Oggi negli ospedali del Servizio sanitario nazionale “ Mancano 20mila medici , soprattutto in alcune specialità come la medici na ... ()

Il segretario nazionale dell'Anaao Assomed: "Manca la sicurezza, i giovani preferiscono fare altro. Autonomia Così distruggiamo Ssn".(Adnkronos) – Oggi negli ospedali del Servizio sanitario nazionale “mancano 20mila medici, soprattutto in alcune specialità come la medicina d’urgenza, l’anestesia e la chirurgia. Ma quello che ...Lancio della campagna elettorale al PalaCongressi, messaggio a Montanari: "Lascia stare la Liberazione, c'è già la destra che la usa per dividere" ...