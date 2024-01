Mamme single | ecco come venivano trattate in Italia fino a poco fa

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) C'era chi veniva obbligata a partorire in anonimo, chi veniva portata con l'inganno al cimitero a piangere un figlio che in realtà non era morto. Tuttestigmatizzate per aver concepito fuori dal matrimonio. Un libro oggi fa luce sui trattamenti discutibili subiti dalleinagli anni ’80, e sul destino dei bambini a cui erano spesso costrette a rinunciare