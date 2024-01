Maiori | tutto pronto per la 50esima edizione del ‘Gran Carnevale’

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiTre spettacoli musicali in cui spiccano due nomi celebri del panorama artistico nazionale come Maurizio Casagrande e Antonella Ruggiero, una serie di iniziative culturali tra cui una mostra immersiva a Palazzo Mezzacapo e svariati appuntamenti per bambini che vanno ad aggiungersi ai collaudati eventi proposti nelle passatequesto in attesa delle tre sfilate dei carri allegorici che animeranno il percorso che va da via Nuova Chiunzi al porto turistico, dove sono previste le esibizioni dei corpi di ballo (il 18 sera si procederà alla premiazione) attraversando come al solito il lungomare di: l’11, il 13 e il 18 febbraio.per il grande evento, dunque, nella cittadina della Costiera Amalfitana che quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita ...

Tre spettacoli musicali in cui spiccano due nomi celebri del panorama artistico nazionale come Maurizio Casagrande e Antonella Ruggiero, una serie di iniziative