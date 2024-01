Maiorca-Girona | Coppa del Re | streaming gratis | probabili formazioni | pronostici

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)è una partita valida per i quarti di finale delladel Re e si gioca mercoledì alle ore 19:30: tv in chiaro,. Non sta snobbando neppure ladel Re, il, la grande rivelazione del massimo campionato spagnolo. Gli uomini di Michel, oltre a dare l’assalto alla Liga, hanno in mente di fare più strada possibile anche nellanazionale e l’hanno dimostrato nei turni precedenti con Elche e Rayo Vallecano, sui quali si sono imposti rispettivamente 2-0 e 3-1. Un’esultanza dei giocatori del– IlVeggente.it (Lapresse)Nel mirino, ora, c’è la semifinale. Per giungere tra le prime quattro e continuare a sognare la vittoria di uno storico trofeo, i catalani dovranno avere la meglio sul ...

Al Son Moix alle 19:30 vanno in scena i quarti di finale di Copa del Rey con l'affascinante sfida tra il Maiorca e la rivelazione europea del Girona. In palio c'è un posto per la semifinale, mentre ...Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Girona è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno a 2.15 su snai e 2.17 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.20 ...