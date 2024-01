Mai più | memoria | genocidio e unicità della Shoah nell’edizione 2024 di Convivere con Auschwitz

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mai come quest’anno ladivide. Ma non lain sé: sulla celebrazione del ricordo, destra di governo e sinistra di opposizione potrebbero persino essere accordo. Il problema sono le conseguenze del conflitto israelo-palestinese. Ce ne siamo accorti organizzando la decima edizione dicon, in convenzione fra Stazione Rogers e Università di Trieste, il 25 gennaio al Teatro Miela a Trieste, dalle 15 in avanti, anche online. Si tratta, come i miei quattro lettori già sanno,manifestazione annuale che, nella settimana, dal 22 al 27 gennaio, celebra lama cerca anche di discuterne: quest’anno, inevitabilmente, parlando di guerra e pace. Non potevamo ...