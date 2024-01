Maggioranza e armi a Kyiv L’obiettivo è la stabilità non l’ambiguità

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La riformulazione dell’ordine del giorno leghista che in Senato chiedeva “una soluzione diplomatica per una rapida soluzione del conflitto” in Ucraina, quindi senza più inviare, è la dimostrazione che, come un frutto acerbo che col tempo matura, anche le discussioni interne allasi svolgono, si decantano e poi giungono ad un risultato che rispecchia la postura dell’alleanza e del governo. Al primo posto deve esserci (e c’è) ladell’Italia, del suo esecutivo e la capacità italiana di mantenere la parola data. Passaggio su cui più volte il premier in persona ci ha messo la faccia. Per cui, ben venga la scelta degli alleati leghisti di fare un passo indietro su un terreno delicato e dirimente come quello dell’aggressione russa all’Ucraina, sul quale la posizione italiana è netta, non ...