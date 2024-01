Mad in Italy arriva in TV Le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci | Gigi e Ross

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Mad inpresentano in conferenza stampa il nuovo programma di Rai Due Mad inlunedì 29 gennaio in prima serata su Rai Due il nuovo programma condotto da tre eccezionali conduttori:. Che programma sarà? Il nuovo varietà vedrà sul palco un cast di oltre 40 artisti per un totale di sei puntate, in vista dell’arrivo della festa degli innamorati, il 13 febbraio ci sarà una puntata speciale. I comici provenienti da tutta Italia regaleranno ai telespettatori momenti esilaranti e sketch di assoluto divertimento. La colonna sonora è affidata a Stefano Palatresi. Leggi anche –> Sanremo 2024, ci sarà il Maestro ...

Elisabetta Gregoraci si è raccontata a 360°. Torna in tv Elisabetta Gregoraci con il programma Mad in Italy, in prima serata su Rai2, insieme a Gigi&Ross. La showgirl e conduttrice ha parlato a Chi di ...Elisabetta Gregoraci sta per iniziare una nuova avventura televisiva accanto a Gigi e Ross in "Mad in Italy" su Rai2. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista a Chi in cui ...Dal 29 di gennaio vedremo Elisabetta Gregoraci su Rai2 con Mad in Italy, il nuovo comedy show in cui sarà sul palco insieme a Gigi e Ross, con i quali aveva già collaborato per Made in Sud. Gregoraci ...