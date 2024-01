“Ma è assurdo” Nuovo caso Anita al Grande Fratello | parla di Garibaldi | il pubblico ha capito

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ancora un colpo di scena al, che coinvolgema soprattutto. E le polemiche sono esplose improvvisamente perché ancora una volta i telespettatori si sono accorti di qualcosa di molto strano, con protagonista la ragazza. Nella serata del 23 gennaio la produzione e Alfonso Signorini hanno regalato a Giuseppe un momento indimenticabile. Infatti, mentre era in corso la diretta delè stato festeggiato allain occasione del suo compleanno non solo dai concorrenti ma anche dai suoi familiari. E ciò che ha dettoa proposito di quanto fatto dalla famiglia del gieffino ha lasciato tutti esterrefatti. E iladesso pretende immediate spiegazioni ...

Volete saperne di più sul nuovo picchiaduro In questo caso vi rimandiamo alla nostra recensione di Tekken 8 a cura di SchiacciSempre.Scooter Elettrico Nuovo in offerta promozionale e Finanziamento a Tasso Zer0 fino a 48 mesi * Spese immatricolazione, IPT e consegna non inclusi nel prezzo. Silence S02 HS L3e e-scooter 125 (ZERO ...Non tutti sanno che Sake era stato concepito come un nuovo lottatore-animale ... forse sarebbe potuto diventare ancora più leggendario con un personaggio assurdo come Sake.