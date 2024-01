L' uomo che crede di chattare con Angelina Jolie e compra la sua auto da 50mila euro

Un uomo è stato trovato morto oggi, martedì 23 gennaio, nel parcheggio nell'area perimetrale dell'istituto scolastico Trionfale, in via Trionfale ... (europa.today)

Un uomo è stato trovato morto oggi, martedì 23 gennaio, nel parcheggio nell'area perimetrale dell'istituto scolastico Trionfale, in via Trionfale ... (today)

“Ho corso tanti pericoli nella vita, ora sono stufo. Se De Laurentiis è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querela no ... (sportface)

“Finalmente la decisione del CAS cancella tutte le accuse e i sospetti che, innescati in Italia e all'estero, hanno cercato di offuscare la mia immagine di dirigente sportivo e uomo politico – ...Penso che non avrei potuto lavorare con un uomo del genere, quindi sono felice”. L’episodio con un altro pilota tedesco Di conseguenza, Schumacher ha indirettamente confermato l’ipotesi di un suo ...La storia si concentra su Oh Taek, un tassista sfortunato che ha un'insolita fortuna quando accetta di accompagnare un uomo misterioso di nome Geum Hyuk-soo in una città lontana in cambio di una ...