Lucio Dalla su TikTok | “Tu non mi basti mai” è il trend romantico della Gen Z

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Nonostante la continua trasformazione musicale degli ultimi tempi ci sono dei miti e delle canzoni difficili da dimenticare, che vivono nonostante il tempo che passa rimanendo nelle orecchie e nel cuore di intere generazioni.è sicuramente un esempio di mito intramontabile, capace, con le sue canzoni, di superare anni, mode e gusti diversi, affermandosi sempre come una certezzamusica italiana apprezzata e riconosciuta da tutti, ancheGenerazione Z. “Tu non mimai” divirale suA dimostrazione dell’intramontabile delicatezza e universalità dei suoi testi,sbarca su. La sua canzone Tu non mimai, prodotta dal ...

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli cerca un difensore centrale e sta avendo difficoltà ad arrivare ad Arthur Theate del Rennes. Per questo motivo, gli azzurri stanno accelerando per N ...NAPOLI - Cara Ifab ti scrivo, così mi distraggo un po’, canterebbe Lucio Dalla. E io, come tutti i tifosi del Napoli, ho sicuramente bisogno di distrarmi per non pensare a ciò che è accaduto a Riyadh ...Le parole di Lucio Dalla in “Futura“ diventano anche quelle del Carnevale, che da 151 anni coi suoi carri è interprete delle paure che hanno attraversato la storia ma anche della fiducia che viene ...