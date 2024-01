Lucia Annunziata | il suo secondo marito é un pezzo grosso | ecco perché lo ha tenuto nascosto per anni

Leggi su cityrumors

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Chi è ildiAnnunciata ela conduttrice tv ha scelto di tenere nascosta la sua relazione. A far discutere di recente è stato soprattuto il suo addio alla Rai, quella che per quasi trent’è stata la sua casa.oggi conduce su Radio 24 la trasmissione Amici e Nemici: L’informazione della settimana, insieme a Daniele Bellasio. Una nuova avventura per la giornalista che si è dovuta reinventare a 73. A supportarla indubbiamente ci sarà stato suoDaniel Williams, una figura che per scelta è rimasta nell’ombra. In effetti, di lui non si sa molto. Chi è ildi? – cityrumors.it (Fonte foto ANSA)Sono sposati da ...