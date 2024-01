Lucchese-Padova | la semifinale Gorgone | Partiremo allo sprint

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Appuntamento da non perdere, oggi alle 18.30, al "Porta Elisa", in occasione delladi andata di Coppa Italia con il. Alla vigilia del match contro i biancoscudati il trainer rossonero, alla domanda se il fatto che la qualificazione alla finale si giocherà nell’arco di 180 minuti potesse far cambiare l’atteggiamento, ha risposto: "E’ vero. Non sarà una partita “secca”, ma la affronteremo per fare risultato contro una squadra forte, seconda in classifica nel girone nordista". Poiè passato ad esaminare la situazione della squadra. "Dovremo – ha spiegato – valutare le condizioni fisiche dei giocatori, dal momento che si è giocato appena quattro giorni fa ed anche il fatto che abbiamo molti diffidati". Ricordiamo che, in coppa, sono sufficienti due ammonizioni per essere squalificati; quindi è in diffida più di ...