Lotto e 10elotto | tre vincite in Lombardia | ecco dove e i numeri estratti

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Tris diinnell’estrazione dele 10edi ieri martedì 23 gennaio 2024. Baciate dalla fortuna le province di Bergamo e Milanoi tre fortunati giocatori si sono visti premiati con cifre che vanno dai 6.400 ai 67mila euro. Ma andiamo con ordine. La vincita più alta è stata registrata in Bergamasca, come riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.un fortunato giocatore con una puntata complessiva da 3 euro ha centrato aluna quaterna (con i: 10-16-58-65) sulla ruota di Milano, portando a casa la ragguardevole cifra di 67.000 euro. A Melzo, in provincia di Milano, è stata invece centrata una quaterna su Tutte le Ruote da 12.950 euro. Gloria anche al 10egrazie ai 6.400 euro vinti a ...