Lotta al Gender Gap | Graded ottiene la certificazione della Parità di genere

(Di mercoledì 24 gennaio 2024)ha dimostrato di avere un sistema di gestione per ladiorientato al miglioramento continuo, raggiungendo punteggi elevati per tutti i KPI richiesti dallain prima linea contro ilgap: nel mese di gennaio la Società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi ha ottenuto laUNI/PdR 125:2022 che attesta l’impegno

Graded in prima linea contro il gender gap: nel mese di gennaio la Società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 che attesta l’impegno ...Lotta contro gli stereotipi di genere, la Provincia di Grosseto porta in scena oltre 40 rappresentazioni teatrali e non solo nelle scuole di ogni ordine e grado. Entra nel vivo la rassegna "Tana liber ...PERUGIA Perugia e i suoi due atenei segnano un nuovo primato: sia l'Università agli studi che l'Università per stranieri hanno valori superiori alla media ...