L’oro risorge a Vicenza Record di presenze Ora il banco di prova della fiera di maggio

Leggi su lanazione

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Vola. Ladi gennaio supera ogni più ottimistica attesavigilia nell’anno del 70° anniversarioorafa e del gioiello nel capoluogo berico. Il ‘boutique show’ di Italian Exhibition Group ha chiuso oggi con un aumento del 3% dinel quartiere fieristico di, superando l’edizione deidel gennaio dello scorso anno. Anche per questa edizione, sei visitatori su dieci provengono dall’estero: l’industry mondiale del gioiello ha scelto,sarà fulcro per il mercato per i prossimi 70 anni. Ieg risponde con il via ai lavori per il nuovo padiglione da 22 mila metri quadri. La presenza estera si conferma al 60% del totale: da 141 Paesi del mondo, in crescita dai ...