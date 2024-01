Lo zainetto lungo il sentiero e la drammatica scoperta | 21enne trovata morta in un canalone

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Le ricerche sono scattate dopo che un passante aveva notato unoabbandonatoil. Poco distante, in un, è stata ritrovato il cadavere di una ragazza di soli 21 anni. La tragedia si è consumata in una località imperviailCresta Cermenati a Mandello del Lario (Lecco), dove nella mattinata di mercoledì, intorno alle 10, gli uomini del soccorso alpino hanno rinvenuto il cadavere della giovane. Inutile l’intervento sul posto del personale sanitario con l’elisoccorso. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica e capire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

