Lo Scandicci cerca l’acuto Ma la Rufina è osso duro

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Si gioca il turno infrasettimanale del girone B (ore 14,30). Firenze Ovest-Fortis (arbitro Noto di Pisa). Dopo l’ottimo punto di Siena (l’Ovest è l’unica squadra che tra andata e ritorno ha tenuto la capolista a secco di gol) l’obiettivo dei rblù è la vittoria. A Gardellin (nella foto) mancherà Marseglia, ma rientra Rossi. Fortis priva di Costa ma con Salvadori in dubbio.-Audax(arbitro Fioravanti di Firenze). Al "Bartolozzi" loè atteso al successo che manca da qualche gara. Rispetto all’ultima partita la formazione non dovrebbe subire cambiamenti, con i rientranti Vezzi e Menini che andranno in panchina.si presenta al completo tranne Fumelli. Pontassieve-Castiglionese (arbitro Zampieri di Rovigo). Con il punto conquistato nel derby di ...