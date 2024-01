Ll mercato dei giallorossi Ufficializzato Matteo Mandorlini

Leggi su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dopo il papà Andrea e il fratello maggiore Davide, ancheapproda al Ravenna. Il trentacinquenne centrocampista ravennate (350 presenze fra i professionisti) è da ieri un giallorosso a tutti gli effetti: "Il mio obiettivo è quello di dare una mano, anche solo per un minuto, se ce ne sarà bisogno. Ho girato tanto, mi sarebbe piaciuto concludere la mia carriera a Padova, ma ammetto che, l’idea di giocare al Benelli mi intriga, visto che, da avversario, tra squalifiche e infortuni, non ci sono mai riuscito. Non averci mai giocato, e poi ritrovarsi qui per un obiettivo importante, è davvero bello, spero di dare il mio contributo. Vorrei riprovare l’emozione di vincere qualcosa; emozione provata da bambino, quando vincevo i trofei giovanili col Ravenna". C’è una grande occasione davanti: "È un gruppo di giocatori che non ha grossa esperienza ...