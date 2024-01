LIVE – Slalom maschile Schladming 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Ile latestuale dellodi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla celebre Planai va in scena la sesta gara della stagione tra i pali stretti. L’uomo da battere è il padrone di casa Manuel Feller, leader della classifica di specialità. L’austriaco, inoltre, è apparso in grande spolvero nel gigante inaugurale, chiuso alle spalle soltanto per cinque centesimi del fenomeno svizzero Marco Odermatt. Dietro di lui sono minacciosi il tedesco Linus Strasser, lo svedese Kristoffer Jacobsen e l’elvetico Daniel Yule. Questi ultimi, infatti, pochi giorni fa si sono spartiti i tre gradini del podio nell’ultimodisputato a Kitzbuehel. Minacciosi anche il croato Filip Zubcic, il greco AJ Ginnis, il ...

Marco Odermatt con una incredibile seconda manche risale dall'11esima posizione e vince lo slalom gigante in notturna di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di Sci.La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom Schladming. L'evento si disputerà il 24 gennaio e vale come ventunesima gara della Coppa ...