LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2024 in DIRETTA | Vinatzer punta al podio! Sala vuole la rimonta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13: Limita i danni nel finale lo svizzero Aerni che si inserisce in quarta posizione a 41 centesimi dalla testa. Ora Ryding 21.12. Aerni all’intermedio ha 5 centesimi di ritardo 21.12. Questa la classifica dopo le prime quindici discese: 1 GSTREIN Fabio AUT 1:46.99 2 POPOV Albert BUL 1:47.09 +0.10 3 GINNIS AJ GRE 1:47.27 +0.28 4 STROLZ Johannes AUT 1:47.45 +0.46 5 AMIEZ Steven FRA 1:47.60 +0.61 6 HOLZMANN Sebastian GER 1:47.96 +0.97 7 MAES Sam BEL 1:48.09 +1.10 8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 1:48.15 +1.16 9 PERTL Adrian AUT 1:48.25 +1.26 10 KOLEGA Samuel CRO 1:48.41 +1.42 21.09: Arretra in modo fatale Zubcic che perde la linea ed esce in alto 21.08: Niente da fare per lo statunitense Seymour che non trova mai il ritmo giusto ed esce di scena sul muro. Ora Zubcic 21.08: Due errori gravi in alto per Seymour che ...