LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2024 in DIRETTA | Vinatzer punta al podio! Sala risale la china

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31: all’intermedio Yule ha 13 centesimi di ritardo 21.30: E’ terzo il norvegese Kristoffersen! Anche lui piazza un ultimo tratto molto veloce ma ha 7 centesimi di ritardo ed è dietro. Ora Yule 21.29: All’intermedio Kristoffersen ha 13 centesimi di ritardo 21.28: Che rimonta incredibile di Feller! Aveva un ritardo di 7 decimi all’ultimo rilevamento ed è secondo a 6 centesimi da Rochat! Un ultimo tratto da urlo per l’austriaco. Ora Kristoffersen 21.27: Feller all’intermedio ha 59 centesimi di ritardo 21.27. Questa la classifica quando mancano i migliori otto della prima manche: 1 ROCHAT Marc SUI 1:46.28 2 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:46.49 +0.21 3Tommaso ITA 1:46.98 +0.70 4 GSTREIN Fabio AUT 1:46.99 +0.71 5 STEEN OLSEN Alexander NOR 1:47.04 +0.76 6 POPOV Albert BUL 1:47.09 +0.81 7 GINNIS AJ ...

Diretta slalom Schladming streaming video Rai oggi mercoledì 24 gennaio 2024: orario e risultato live della gara in notturna per la Coppa del Mondo di sci.Segui Slalom Uomini di Schladming con la diretta live di Eurosport.