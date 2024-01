LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2024 in DIRETTA | finalmente Vinatzer! E’ quinto e in lotta per il podio

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.23: Raschner all’intermedio ha un ritardo di 1?07 18.22: Perde terreno nella seconda parte di gara il tedesco Holzmann che chiude con un ritardo pesante di 2?32 ed è 16mo. Ora Raschner 18.21: Holzmann all’intermedio ha 67 centesimi di ritardo 18.19: Fatica il greco Ginnis che commette qualche errore e chiude con un ritardo di 2?45 ed è 17mo. Ora Holzmann 18.18: GRANDE MANCHE DI!! E’con un ritardo di 67 centesimi! Inper ilc’è anche lui, bravo a sfruttare il segno che si è formato su ogni palo, traiettoria pocoma velocità alta! 18.18. Vinatzer ha un ritardo all’intermedio di 19 centesimi 18.17: Ritardo pesante per il bulgaro Popov che chiude con un ritardo di 2?35 ed è 15mo al momento. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A CORTINA DALLE 11.00 Buongiorno agli amici di OA Sport, e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 11.27: Mikaela Shiffrin non spinge ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E ALLE 20.45 11.39: Lontana la francese Romane ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02: All’intermedio Sala ha 59 centesimi di ritardo 18.01: Commette un errore grave il norvegese Steen ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.13: Questa la classifica quando sono scesi i primi 15 atleti: 1 Strasser Linus GER 50.46 2 HAUGAN Timon ... (oasport)

Segui Slalom Uomini di Schladming con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ... che tra i pali stretti è una delle classiche più ambite della Coppa del Mondo di sci, una gara in ...Dominio azzurro nella staffetta mista che ha completato il programma del biathlon ai Giochi Olimpici Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea ...