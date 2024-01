LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2024 in DIRETTA | delusione Vinatzer! Top 10 per Sala

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37: Noel all’intermedio ha 23 centesimi di vantaggio 21.35: Sarebbe stato forse da podio l’azzurro, errore fatale nel finale ed errore gravissimo in alto per McGrath, anche per lui c’è l’inforcata ed è fuori.sarà nono come minimo. Ora Noel 21.34: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! INFORCATA DI VINATZER CHE ERA IN TESTA! Non riesce a concludere una gara senza errori l’azzurro. C’è andato vicinissimo stavolta 21.33: Vinatzer all’intermedio ha 23 centesimi di vantaggio 21.32: Vicinissimo anche lo svizzero Yule che è quinto a 24 centesimi da Rochat che sta continuando a risalire! Tocca a Alex Vinatzer 21.31: all’intermedio Yule ha 13 centesimi di ritardo 21.30: E’ terzo il norvegese Kristoffersen! Anche lui piazza un ultimo tratto molto veloce ma ha 7 centesimi di ritardo ed è dietro. Ora ...