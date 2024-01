LIVE Sci alpino | Slalom Schladming 2024 in DIRETTA | ancora Strasser davanti! Attesa per Vinatzer e Sala

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02: All’intermedioha 59 centesimi di ritardo 18.01: Commette un errore grave il norvegese Steen Olsen che deve frenare nel finale e chiude a 1?16 dalla testa, è sesto! Ora il primo degli azzurri. Tommaso18.00: 18 centesimi di ritardo all’intermedio per Steen Olsen 17.58: Non riesce mai a trovare il ritmo giusto il britannico Ryding che chiude la sua prova a 1?62 dalla testa. Ora Steen Olsen 17.57: Limita i danni lo svizzero Yule che chiude con un ritardo di 78 centesimi ed è terzo, adesso fare meglio non è facile. La pista si è lisciata e non permette di attaccare come qualche minuto fa. Ora Ryding 17.57: Yule all’intermedio ha 16 centesimi di ritardo 17.55: E’ dura stare sui tempi di, Feller non commette errori ma non riesce ad essere ...