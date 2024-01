LIVE Marocco-Zambia | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante si giocano il primo posto

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, Ziyech e compagni puntano al. Ad Hakimi e compagni, dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, basta solo un punto per volare agli ottavi della manifestazione continentale. La formazione non dovrebbe cambiare, con Ziyech ancora titolare. Lo, invece, si gioca tutte le proprie possibilità di qualificazione proprio contro la rosa di Regragui e spera quindi in un passo falso della Repubblica Democratica del Congo contro la Tanzania. Data: 24/01/Orario: ...

41? PALO di Bakambu su calcio di rigore. 39? Rigore per la Repubblica Democratica del Congo . 37? VAR in ...

15.58 Marocco che va subito in vantaggio con una grande rete di Hakimi, il Congo può pareggiare i conti ma ...

54? Dentro Mayele, Elia, fuori Bakambu e Bongonda nel Congo . 52? Hakimi di prima in area di rigore, Boufal ...

74? Fuori Ziyech, dentro Adli nel Marocco. 72? Pronti altri cambi per il Marocco. 70? Congo che deve ...

17.12 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 17.10 Marocco che inizia bene e dominando ...

