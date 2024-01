LIVE Marocco-Zambia 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Ziyech regala il primo posto nel girone!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.59che grazie alla rete disi qualifica come prima nel girone, agli ottavi di finale c’è il SudAfrica ad aspettare la compagine marocchina, oltre la qualificazione della Costa d’Avorio come terza.eliminato. 95? Finisce la partita,1-0. 94? Ultimo giro d’orologio. 92? Ezzalzouli con il sinistro non trova la porta. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Fase aggressiva delloche non ci sta alla sconfitta. 86? Sakala dalla distanza spaventa Bono. 84? Fuori Ounahi, dentro El Khannous nel. 82? Altro cambio pronto nel. 80? Giallo per simulazione per Hakimi. 78? 61% di possesso palla per il ...