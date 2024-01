LIVE Marocco-Zambia 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52chemeritatamente in vantaggio iltempo, attualmentenel girone fa felice anche la Costa d’Avorio che si qualificherebbe per gli ottavi.che dovrà fare di più per ribaltare la partita. A tra poco per il secondo47?la partita,1-0. 45? Due minuti di recupero. 43? Spinge ancora il. 41? Mulenga si supera su El Kaabi. 39? Subito vicino al raddoppio il. 37? Gooooooooooool, Ziyech, sinistro da dentro l’area di rigore,1-0. 35? Pressing forsennato del. 33? Aguerd di testa non ...

20.50 Ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Match decisivo per il primo posto per il Marocco. 20.40 Ecco ... (oasport)

La partita Zambia – Marocco di Mercoledì 24 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata di Coppa d'Africa SAN PÉDRO ...Dove vedere Zambia-Marocco in streaming e tv gratis, cronaca, live: si gioca la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio.