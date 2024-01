LIVE Marocco-Zambia 1-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Adli vicino al raddoppio!

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Banda con un destro a giro sfiora il secondo palo. 56?che attacca a pieno organico. 54? Banda cerca Daka, pallone troppo lungo. 52? Sinistro di, respinge il portiere dello. 50? Destro di Banda che finisce alto sopra la traversa. 48? Fuori Ziyech, dentronel. 46? Inizia il secondo tempo! 21.52che finisce meritatamente in vantaggio il primo tempo, attualmente primo nel girone fa felice anche la Costa d’Avorio che si qualificherebbe per gli ottavi.che dovrà fare di più per ribaltare la partita. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce la partita,1-0. 45? Due minuti di recupero. 43? Spinge ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Match decisivo per il primo posto per il Marocco. 20.40 Ecco ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Possesso palla continuo del Marocco. 9? Molti i cambi per il Marocco con El-Kaabi al posto di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 Marocco che finisce meritatamente in vantaggio il primo tempo, attualmente primo nel girone fa ... (oasport)

La partita Zambia – Marocco di Mercoledì 24 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata di Coppa d’Africa SAN PÉDRO ...Dopo aver aperto un'inchiesta al termine del confronto tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo, la CAF ha reso note le prime sanzioni a carico dei protagonisti della rissa che ha caratterizzato ...In attesa della diretta di Zambia Marocco, possiamo parlare della storia di questa partita, che è sicuramente più ricca della media in questa prima fase della Coppa d’Africa, dal momento che parliamo ...