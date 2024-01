LIVE Marocco-Zambia 0-0 | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | Daka sfida Ziyech

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Match decisivo per il primo posto per il. 20.40 Ecco le formazioni ufficiali dei match:(4-4-2): Mulenga; L.Musonda, Sunzu, F.Musonda, Mwape; Chaiwa, Banda Jr, L.Banda, K.Musonda; Chilufya,. Ct. Grant.(4-2-3-1): Bono; Attiat-Allah, Abdelhamid, Aguerd, Hakimi; Saibari, Amrabat, Boufal; Ounahi,; El-Kaabi. Ct. Regragui. 20.35 Buonasera e benvenuti alladi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein ...

La partita Zambia – Marocco di Mercoledì 24 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata di Coppa d’Africa SAN PÉDRO ...La Coppa d'Africa sta per entrare nel vivo e ci sono già le prime 8 squadre qualificate agli ottavi di finale. Si attendono solo gli esiti dell'ultima giornata dei gironi E ed F ...Dove vedere Zambia-Marocco in streaming e tv gratis, cronaca, live: si gioca la Coppa d'Africa in Costa d'Avorio.