LIVE Alcaraz-Zverev | Australian Open 2024 in DIRETTA | primo scoglio di rilievo per lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Carlosed Alexander, partita dei quarti di finale degli. Come è normale che sia più si va avanti con i turni e più si innalza illlo degli avversari dei big. Lo, numero 2 del mondo, affronterà quest’oggi ilveroverso il titolo, rappresentato dal numero 6 della classifica Atp, Alexander. Fino ad ora, in questiè stato tutto, apparentemente, semplice per. Lo ...