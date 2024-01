LIVE – Alcaraz-Zverev 1-6 3-6 7-62 1-1 | quarti di finale Australian Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Da una parte la super semifinale tra Sinner e Djokovic, di nuovo contro dopo l'ultima volta nel 2023 in Coppa Davis, dall'altra Medvedev e uno tra Alcaraz e Zverev: il ...Carlos Alcaraz is eyeing a spot in the Australian Open semi-finals for the first time as the Wimbledon champion takes on sixth seed Alexander Zverev in the match of the day at Melbourne Park.Second ...Follow live updates from the Australian Open as Carlos Alcaraz faces Alexander Zverev in the men's quarter-finals.