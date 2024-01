Litorale di Ostia | situazione attuale e prospettive future | intervista a Massimo Muzzarelli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – I presidente di Federbalneari di Roma,, è statoper parlare delladegli stabilimenti di, sulla salvaguardia delle coste e molti altri temi “caldi” che riguardano il. Presidente, ringraziamo lei per essere qui oggi e discutere dei progetti futuri, delladegli stabilimenti balneari ae delleper l’estate 2024. Iniziamo con i progetti in corso. Ci può parlare del progetto definitivo di difesa della parte di levante del? Certamente, si tratta di un progetto cruciale per affrontare i fenomeni erosivi che hanno ...