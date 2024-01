L’Italia saluta il campione Gigi Riva

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024). Si svolgeranno oggi i funerali dell’ex bomber di Cagliari e Nazionale scomparso all’età di 79 anni nella serata di lunedì 22 gennaio, a seguito di un malore cardiaco dopo il ricovero in ospedale. Nella giornata di ieri è stata allestita allo stadio di Cagliari la camera ardente per l’ultimo saluto a “Rombo di Tuono”, mentre il rito funebre si tiene alla Basilica di Bonaria, sempre a Cagliari.Leggi anche:ha rifiutato un intervento prima della morte: le ultime parole dette ai mediciLeggi anche: La depressione e quel “no” a un 1 miliardo della Juve. L’ultima intervista diUna morte che ha sconvolto tutti La tragica notizia ha sconvolto il mondo del calcio in particolare e dello sport in generale: ...