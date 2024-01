L’ipocrisia di vedere del bene in Hamas e accusare Israele di genocidio

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dice: maè un’organizzazione terroristica. Mica puoi giudicare quel che dichiara su “Due popoli, due Stati”, rifiutando l’ipotesi, con lo stesso metro con cui giudichi un analogo rifiuto ma proveniente da una democrazia come. E dunque il fronte della pace che cosa denuncia? Denuncia che dei “Due popoli, due Stati” non si fa nulla perchénon li vuole. Dice: ma scambiareper una semplice organizzazione terroristica è sbagliato. Infatti c’è tanta gente che sostiene(vero, specie nei cortei della pace). Infattiè anche una “forza sociale”, e pure parecchio progressista (si è sentita anche questa). E dunque il fronte della pace (lo stesso di cui sopra, ma in comizio versipelle) che cosa denuncia? Denuncia che neutralizzareè ...