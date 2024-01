L’intervista Stenio Solinas è l’anima della Settecolori | “Oltre le etichette | vale solo la qualità”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) L’editoria alternativa ha un fiore all’occhiello,, fondata alla fine degli anni ’70 da Pino Grillo, poi seguita dal figlio Manuel e che ora vanta un direttore editoriale raffinato che non ha bisogno di presentazioni:. Scrittore, a lungo responsabile delle pagine culturali del Giornale, proprio per la sua attività di direttore “artistico” diè stato premiato dall’Academie française a Parigi con il “Prix du rayonnement de la langue et de la littérature française” per l’anno 2023. Riconosciuta dai cugini francesi – parchi di elogi- la sua opera di “editore di testi classici francesi inediti in Italia”. I libri editi dasono recensiti sui quotidiani che contano e presenti in rubriche letterarie radiofoniche popolari. Basterebbe consultare il bel sito ...