L'Inter torna al lavoro | Bastoni in gruppo e vede Firenze | Dumfries in permesso

Brazao - portiere di proprietà Inter torna in Brasile? Richiesta Santos Gabriel Brazao, portiere di proprietà dell’Inter, in prestito alla Ternana, sarebbe stato richiesto dal Santos. Richiesta – Queste le parole di ... (inter-news)

Ex Inter - Mandorlini lascia una panchina in Romania e suo figlio torna a giocare : UFFICIALE Andrea Mandorlini lascia la panchina del Cluj. La sconfitta per 1-0 sul campo del Botosani ultimo in classifica fa scivolare la squadra a 11... (calciomercato)

Ex Inter : Mandorlini a rischio esonero in Romania - suo figlio torna a giocare Panchina in bilico per Andrea Mandorlini al Cluj. La sconfitta per 1-0 sul campo del Botosani ultimo in classifica fa scivolare la squadra a... (calciomercato)

La Storia torna stasera su Rai 1 con l'ultima puntata : anticipazioni e intervista a Elio Germano alias Eppetondo Questa sera, su Rai 1, si conclude la miniserie con Jasmine Trinca La Storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante. Ecco le anticipazioni e una ... (comingsoon)

Kate Middleton - intervento serio. Il dottore : “Non può tornare presto” Kate Middleton resterà in ospedale ancora una settimana e poi per mesi non la vedremo più. “La chirurgia addominale è una cosa seria. Non potrà ... (dilei)