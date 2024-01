L’intelligenza artificiale assesta il colpo di grazia su una società già in burnout

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Siamo di fronte a un’emergenza tanto grave quanto ignorata dal sistema di comunicazione mainstream e ancor più dal sistema politico. Essa ha a che fare con i danni prodotti dal, e in generale dall’uso/abuso delle tecnologie digitali, in particolar modo sui ragazzi più giovani (ma anche sugli adulti), sul sistema scolastico ed educativo in genere nonché su delleoccidentali che stanno ormai smarrendo anche gli ultimi riferimenti etico-culturali. In particolar modo la comparsa delcreativa stando ildinei confronti di una comunità studentesca che – in media – non legge più libri o manuali, non esercita un pensiero autonomo e critico, né sembra più capace di creare contenuti ...