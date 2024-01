L' Inps chiarisce | per gli ex titolari del reddito di cittadinanza da marzo domande per l' assegno unico

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Dal mese ditutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’e universale per i figli a carico (Auu) sulla carta Rdc , dovranno presentare una nuova domanda per accedere alla prestazione , ivi compresi i nuclei per i quali è intervenuta nel corso del 2023 la sospensione deldi. Per garantire l’erogazione dell’con continuità già dalla...

Una agevolazione per i cittadini, senza dubbio, ma che deve ancora attendere prima della sua attuazione. Infatti i titoli di stato non saranno ... (termometropolitico)

Per garantire l’erogazione dell’assegno con continuità già dalla mensilità di marzo - spiega l’Inps - la richiesta potrà essere trasmessa sin da subito. In ogni caso, la domanda può essere presentata ...Dal mese di marzo tutte le famiglie che hanno ottenuto l’accredito dell’ Assegno unico e universale per i figli a carico (Auu) sulla carta Rdc , dovranno ...L’ADI, sostanzialmente, risulta essere separato dalle prestazioni previste per i figli a carico. All’interno del suo messaggio l’Inps chiarisce che: Per effetto dell’entrata in vigore della citata ...