Limiti di velocità a 30 km h | interviene il ministero | È arbitrario generalizzarli in città

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sè arbitraria, in quanto la ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sè arbitraria, in quanto la ... (liberoquotidiano)

Limiti di velocità - cosa cambia : sotto i 50 km/h solo vicino alle scuole - meno autovelox e solo con i vigili presenti

autovelox solo in presenza di pattuglie dei vigili urbani e Limiti sotto i 50 km/h solo in zone sensibili e a rischio incidenti, come scuole, asili ... (ilmessaggero)