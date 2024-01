Limite a 30 km l’ora | arriva la direttiva di Salvini | cosa cambia subito

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) La decisione del Comune di Bologna di imporre undi 30 km orari per i mezzi che circolano in città sta suscitando non poche proteste. Anche se non mancano già altre amministrazioni comunali che vogliono seguire l’esempio del capoluogo emiliano. Ad ogni modo, almeno fino a questo momento, la stragrande maggioranza degli italiani è contraria ad un provvedimento che, secondo alcuni studi, rischia di far aumentare l’inquinamento a causa delle basse velocità a cui sono costretti i motori delle automobili. Non certo a ridurlo. Sulla spinosa questione decide di intervenire il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteocon una.Leggi anche: 96enne multato per eccesso di velocità, il Giudice annulla tutto: “Lei è un brav’uomo” La nota dicontro ildi 30 ...