Liceo Made in Italy | iscrizioni al via ad Arezzo e San Giovanni

(Di mercoledì 24 gennaio 2024), 24 gennaio 2024 – Due scuole aretine hanno manifestato agli organismi scolastici l'intenzione di aderire al progetto del Ministero dell'Istruzione per diventaredelin. Sono ilVittoria Colonna die l'Istitutoda Sandi SanValdarno che hanno avanzato interesse per la proposta. Ora va avanti l'iter burocratico. Adlepotranno partire tra poco più di una settimana. Adil preside del Vittoria Colonna (già istituto magistrale), Maurizio Gatteschi, conferma l'intenzione di attivare il corso, ovviamente dopo aver avuto il via libera da parte del collegio dei docenti e del consiglio di istituto. ...

Da ultimo, con la legge in esame è stato istituito il Liceo del Made in Italy, volto a formare gli studenti nelle materie fondamentali per i settori strategici dell'economia italiana, primo tra questi ...