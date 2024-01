Licei «Made in Italy» | via libera a tre istituti ma c’è l’incognita delle iscrizioni

Arezzo, 24 gennaio 2024 – Due scuole aretine hanno manifestato agli organismi scolastici l'intenzione di aderire al progetto del Ministero dell'Istruzione per diventare liceo del made in Italy. Sono i ...Da ultimo, con la legge in esame è stato istituito il Liceo del Made in Italy, volto a formare gli studenti nelle materie fondamentali per i settori strategici dell’economia italiana, primo tra questi ...Due scuole aretine hanno manifestato agli organismi scolastici l'intenzione di aderire al progetto del Ministero dell'Istruzione per diventare liceo del made in Italy. Sono il liceo Vittoria Colonna ...