Librino | operazione “Sottosopra” | colpita associazione criminale che gestiva 3 piazze di spaccio -VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Per i clienti, a disposizione anche una Drug Room dove potersi drogare in tranquillità. Sequestrati anche 5 appartamenti dello IACP, utilizzati quale “base logistica” per lo smercio di stupefacenti. Oltre 300 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, stanno eseguendo nel territorio del Capoluogo etneo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dai G.I.P. del Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Catania a carico di 14 indagati, tra cui di 1 soggetto all’ epoca dei fatti minorenne, accusati a vario titolo di “per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”, “ricettazione” ed “invasione di terreni o edifici”. Le indagini, coordinate dalla D.D.A di Catania e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Catania – Fontanarossa dal ...