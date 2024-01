Librino | appaltati i lavori per realizzare 64 alloggi di edilizia popolare

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Aprirà a Marzo il cantiere perin viale Moncada 27, a, due edifici di 32ciascuno dieconomica e. Una possibilità che si concretizza grazie all’iniziativa dell’Amministrazione Comunale, in particolar modo dell’assessorato aipubblici, che nel 2021 ha presentato il progetto per la “Realizzazione di interventi disociale e rigenerazione urbana –Città Moderna”, ammesso a finanziamento nell’ambito del PNRR grazie al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pingua). L’obiettivo dell’investimento, aggiudicato per 10 milioni di gara con una gara d’appalto a basa d’asta di 12,7 mln di euro, è quello di costruire nuovi ...