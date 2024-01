L' ex contabile del Principato di Monaco ha deciso di svelare i quaderni contabili segreti dei reali monegaschi e Alberto e Charlene non ne escono affatto bene

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 24 gennaio 2024) È in arrivo uno scandalo a. La vendetta solitamente si serve fredda, ma nel caso del 67enne Claude Palmero, per 23 anni amministratoredella famiglia deidi, è arrivata solo a pochi mesi di distanza dal licenziamento in tronco per “appropriazione indebita” avvenuto il 6 giugno scorso, dopo due decenni di onorato servizio (e prima ancora il padre Andrè aveva lavorato con il principe Ranieri).di ...